Erol Bulut Fenerbahçe'de! Sarı-lacivertlilerden 2 isme onay çıktı
Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Fenerbahçe, Erol Bulut ile her konuda anlaşmaya vardı. Sarı lacivertli ekip, teknik adamın beraberinde 2 antrenör getirmesine izin verdi.
Fenerbahçe, tecrübeli teknik adam ile her konuda anlaşma sağlandı. TRTSpor'un haberine göre sarı lacivertli yönetim Erol Bulut'un beraberinde ekibi için iki antrenör daha getirmesine izin verdi.
Detaylar geliyor...
- 28.07.2020
- Güncelleme: 28.07.2020 22:18
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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