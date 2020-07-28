Erol Bulut Fenerbahçe'de! Sarı-lacivertlilerden 2 isme onay çıktı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
28 Temmuz 2020, Salı
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'de! Sarı-lacivertlilerden 2 isme onay çıktı

Erol Bulut Fenerbahçe'de! Sarı-lacivertlilerden 2 isme onay çıktı

'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Fenerbahçe,  ile her konuda anlaşmaya vardı. Sarı lacivertli ekip, teknik adamın beraberinde 2 antrenör getirmesine izin verdi.

, tecrübeli teknik adam ile her konuda anlaşma sağlandı. TRTSpor'un haberine göre sarı lacivertli yönetim 'un beraberinde ekibi için iki antrenör daha getirmesine izin verdi.

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  1. 28.07.2020
  2. Güncelleme: 28.07.2020 22:18
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