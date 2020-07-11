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11 Temmuz 2020, Cumartesi
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'dan paylaşımı!

UEFA'dan Volkan Demirel paylaşımı!

, A ve 'nin eski kalecisi 'in EURO 2008'de karşısında yaptığı bir kurtarışı resmi hesabından takipçileriyle paylaştı.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (), ile A 'ın uzun yıllar kalesini koruyan ve antrenör olarak kariyerine devam eden 'in eski bir kurtarışını paylaşarak anıları tazeledi.

resmi hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Demirel'in, EURO 2008'de karşısında kurtardığı bir frikiğin görüntüsü kullanıldı.

Paylaşım kısa sürede büyük bir beğeni topladı.

  1. 11.07.2020
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