UEFA'dan Volkan Demirel paylaşımı!
UEFA, A Milli Takım ve Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel'in EURO 2008'de İsviçre karşısında yaptığı bir kurtarışı EURO 2020 resmi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Fenerbahçe ile A Milli Takım'ın uzun yıllar kalesini koruyan ve antrenör olarak kariyerine devam eden Volkan Demirel'in eski bir kurtarışını paylaşarak anıları tazeledi.
EURO 2020 resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Demirel'in, EURO 2008'de İsviçre karşısında kurtardığı bir frikiğin görüntüsü kullanıldı.
Paylaşım kısa sürede büyük bir beğeni topladı.
???? Volkan Demirel ??— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 11, 2020
? @MilliTakimlar pic.twitter.com/8HHX68LqJf
- 11.07.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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