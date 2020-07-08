Fenerbahçe'ye müjde geldi! Nando De Colo...

Fenerbahçe'in sezon başında kadrosuna dahil ettiği Nando De Colo'nun, Obradovic'in ardından ayrılık kararı alabileceği ifade edilmişti.

Fransız basınında yer alan habere göre İspanyol ve İtalyan kulüplerinin kendileriyle ilgilendiği belirtilirken, oyuncunun gelecek sezondan itibaren sarı lacivertlilerde forma giyeceğini belirtti.

KOKOSKOV KARARINI DEĞİŞTİRTTİ

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Obradovic'in gidişinin ardından Kokoskov'un gelmedi De Colo'nun Fenerbahçe'de kalmaya karar vermesindeki en büyük etmen oldu.

MAAŞTA DEĞİŞİKLİK YOK

Öte yandan Fenerbahçe'de takım içi bütçenin düşeceği ifade edilirken, corona virüsü (koronavirüs) pandemisinden etkilenmesine karşın De Colo'nun yıllık kazancına değişim olmayacağı ifade edildi.