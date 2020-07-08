Fenerbahçe'ye müjde geldi! Nando De Colo...
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna dahil ettiği dünyaca ünlü basketbolcu Nando De Colo gelecek sezon için son kararını verdi. Fransız basını konu ile ilgili yaptığı haberde, sarı lacivertli yıldızın takımla kalacağını duyurdu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe'in sezon başında kadrosuna dahil ettiği Nando De Colo'nun, Obradovic'in ardından ayrılık kararı alabileceği ifade edilmişti.
Fransız basınında yer alan habere göre İspanyol ve İtalyan kulüplerinin kendileriyle ilgilendiği belirtilirken, oyuncunun gelecek sezondan itibaren sarı lacivertlilerde forma giyeceğini belirtti.
KOKOSKOV KARARINI DEĞİŞTİRTTİ
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Obradovic'in gidişinin ardından Kokoskov'un gelmedi De Colo'nun Fenerbahçe'de kalmaya karar vermesindeki en büyük etmen oldu.
MAAŞTA DEĞİŞİKLİK YOK
Öte yandan Fenerbahçe'de takım içi bütçenin düşeceği ifade edilirken, corona virüsü (koronavirüs) pandemisinden etkilenmesine karşın De Colo'nun yıllık kazancına değişim olmayacağı ifade edildi.
- 08.07.2020
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