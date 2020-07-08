Fenerbahçe'ye müjde geldi! Nando De Colo... | Son dakika Fenerbahçe haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
08 Temmuz 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye müjde geldi! Yıldız isim kalıyor

'ye müjde geldi! ...

Fenerbahçe'ye müjde geldi! Nando De Colo...

'nin sezon başında kadrosuna dahil ettiği dünyaca ünlü basketbolcu gelecek sezon için son kararını verdi. Fransız basını konu ile ilgili yaptığı haberde, sarı lacivertli yıldızın takımla kalacağını duyurdu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'in sezon başında kadrosuna dahil ettiği 'nun, Obradovic'in ardından ayrılık kararı alabileceği ifade edilmişti.

Fransız basınında yer alan habere göre İspanyol ve İtalyan kulüplerinin kendileriyle ilgilendiği belirtilirken, oyuncunun gelecek sezondan itibaren sarı lacivertlilerde forma giyeceğini belirtti.

KOKOSKOV KARARINI DEĞİŞTİRTTİ
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Obradovic'in gidişinin ardından Kokoskov'un gelmedi De Colo'nun Fenerbahçe'de kalmaya karar vermesindeki en büyük etmen oldu.

MAAŞTA DEĞİŞİKLİK YOK
Öte yandan Fenerbahçe'de takım içi bütçenin düşeceği ifade edilirken, corona virüsü (koronavirüs) pandemisinden etkilenmesine karşın De Colo'nun yıllık kazancına değişim olmayacağı ifade edildi.

  1. 08.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'ye müjde geldi! Nando De Colo... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA