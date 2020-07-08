Fenerbahçe'nin ilgilendiği Todibo için Marsilya da devrede!
Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Barcelona'nın Fransız stoperi Jean Clair Todibo'nun talipleri artıyor. Inter'den sonra Olympique Marsilya'nın da oyuncu için devreye girdiği ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, büyük bir sürprize imza atarak Barcelona'da forma giyen Jean Clair Todibo ve Moussa Wague'ı listesine almıştı.
Bu doğrultuda temaslarını sürdüren sarı-lacivertlilere kötü bir haber geldi. Fransız basınında yer alan haberlere göre Ligue 1 ekibi Olympique Marsilya, 20 yaşındaki stopere talip oldu. Sezonu Schalke'de kiralık olarak geçiren genç yıldızın yeniden kiralanabileceği ifade ediliyor.
Marsilya ve Fenerbahçe ile birlikte İtalyan devi Inter de Todibo için devredeydi.
Kariyerine Les Lilas takımında başlayıp oradan da Toulouse altyapısında geçen Jean Clair Todibo, 2019'un ocak ayında 1 milyon Euro karşılığında Katalan devinin yolunu tutmuştu.
- 08.07.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'nin ilgilendiği Todibo için Marsilya da devrede! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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