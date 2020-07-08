Fenerbahçe'nin ilgilendiği Todibo için Marsilya da devrede! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
08 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe ilgileniyordu! Bu kez onlar da devreye girdi

'nin ilgilendiği Todibo için Marsilya da devrede!

Fenerbahçe'nin ilgilendiği Todibo için Marsilya da devrede!

'nin listesinde olduğu iddia edilen 'nın Fransız stoperi 'nun talipleri artıyor. Inter'den sonra 'nın da oyuncu için devreye girdiği ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Yeni sezon öncesi çalışmalarına devam eden , büyük bir sürprize imza atarak 'da forma giyen ve Moussa Wague'ı listesine almıştı.

Bu doğrultuda temaslarını sürdüren sarı-lacivertlilere kötü bir haber geldi. Fransız basınında yer alan haberlere göre Ligue 1 ekibi , 20 yaşındaki stopere talip oldu. Sezonu Schalke'de kiralık olarak geçiren genç yıldızın yeniden kiralanabileceği ifade ediliyor.

Marsilya ve Fenerbahçe ile birlikte İtalyan devi Inter de Todibo için devredeydi.

Kariyerine Les Lilas takımında başlayıp oradan da Toulouse altyapısında geçen Jean Clair Todibo, 2019'un ocak ayında 1 milyon Euro karşılığında Katalan devinin yolunu tutmuştu.

  1. 08.07.2020
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