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Galatasaray'a transferde dev rakip! F.Bahçe ve Beşiktaş'ın ardından...
Bu sezon zirve yarışında havlu atan sarı-kırmızılılarda, son hafta alınan Trabzonspor mağlubiyeti sonrası tecrübeli teknik adam Fatih Terim yaptığı açıklamada "Taraftarlarımız bizi affetsin. Gemiyi en iyi şekilde limana yaklaştırmaya çalışacağız" ifadelerini kullanmıştı. Gözünü önümüzdeki sezona diken sarı-kırmızılılar transferde hareketli günler geçirirken, listedeki bir isimden kötü haber geldi. İşte detaylar. Son dakika Galatasaray haberleri... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
8 Temmuz 2020 Çarşamba 15:41
Güncelleme: 08.07.2020 15:49
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Bu sezon lige verilen aranın ardından puan kayıplarını engelleyemeyen Galatasaray gözünü gelecek sezona dikmiş durumda. Sarı-kırmızılılar, gelecek sezon için yeni bir yapılanmaya gitmeye hazırlanırken, transferde oldukça hareketli günler geçiriyor.
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Bu günlerde birçok isimle temaslarını sıklaştıran sarı-kırmızılı kurmaylar, iç transferin yanı sıra yurt dışından da birçok isimle görüşme halinde.
Geçtiğimiz günlerde yaşanan Onyekuru krizinin etkileri halen devam ederken, önümüzdeki sezon için eksik mevkilere transfer yapmak isteyen Galatasaray için daha önce de gündeme gelen Osman Bukari'de sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor.
Ekonomik kriz ve bu sezon başında yapılan büyük hatalar nedeniyle dış transferde genç ve maliyeti düşük isimlere kanca atan Galatasaray'da Osman Bukari sesleri yükselmişti.
Hatta, Gana basınına göre Çekya ekibi Trencin'de forma giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi bitme noktasına gelinmişti.