Fenerbahçe seri peşinde!

Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe- Göztepe mücadelesi saat 21.00'de başlayacak. Haftaya 46 puanla 6. sırada giren sarı-lacivertli ekipte hedef sezonu ilk 4'te bitirmek ve gelecek sezon Avrupa kupalarına katılmak.



Geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor'u Kadıköy'de 90+6'da attığı golle 3-2 yenerek moral bulan sarılacivertliler, kalan 5 maçını da kazanıp hiç değilse UEFA Avrupa Ligi biletini almak istiyor.



İki takım arasında ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan maç 2-2 bitmişti. Fenerbahçe'nin iptal edilen golü ve Göztepe'nin tekrarlanan penaltısı büyük tartışmalara neden olmuştu.

KANARYA'DA 3 EKSİK VAR

Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci ile Mehmet Ekici sakatlıkları dolayısıyla Göztepe karşısında forma giyemeyecek. Sarı kart cezalısı olan Garry Rodrigues de takımdaki yerini alamayacak.



2 OYUNCU SINIRDA

Vedat Muriç ile Deniz Türüç ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki oyuncu, bu akşam da kart görmeleri durumunda haftaya Gençlerbirliği mücadelesinde forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE 23-8 ÖNDE

İki takım Süper Lig'de 52. kez rakip olacak. Geride kalan 51 maçtan 23'ünü Fenerbahçe, 8'ini Göztepe kazandı, 20 müsabaka berabere bitti. Kanarya 77, Göz-Göz 35 gol attı.



GÖZTEPE İÇİN KAMPA GİRDİ

Sarı-lacivertliler, bugün Göztepe ile oynayacakları karşılaşmanın son hazırlıklarını yaparak kampa girdi. Çabukluk hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışmaları yapan futbolcular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı bitirdiler ve maç için kampa girdiler.