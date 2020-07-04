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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Hasan Ali 'nin kararını bekliyor

Hasan Ali Fenerbahçe'nin kararını bekliyor

Sözleşmesi sona erecek olan , 'nin kararını bekliyor. ve 'un da radarında olduğu belirtilen 30 yaşındaki oyuncu, sarı- lacivertli kulübün teklifini gördükten sonra rotasını çizecek.

Sözleşmesi sona erecek olan , 'nin kararını bekliyor. ve 'un da radarında olduğu belirtilen 30 yaşındaki oyuncu, sarı- lacivertli kulübün teklifini gördükten sonra rotasını çizecek. Emre Belözoğlu ile ön görüşme yapan , sezon biter bitmez kararlarını açıklayacaklarını dile getirdi.

  1. 4.7.2020
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