Emre Belözoğlu'ndan veto! O ismi istemiyor
Yeni sezona yepyeni bir kadro ile başlayacak olan Fenerbahçe'de transfer harekatı sürüyor. Bu sezon tüm kulvarlarda havlu aran sarı-lacivertliler, birçok isimle temaslarını sürdürüyor. Transferde Emre Belözoğlu'nun büyük rol oynadığı Fenerbahçe'de, tecrübeli oyuncu gündemdeki o ismi veto etti.
Süper Lig'in dev ekibi Fenerbahçe'de birçok transfer döneminde gündeme gelen Fransız oyuncu Hatem Ben Arfa için yeni iddialar ortaya atılıyor. Bu sezon kulübü Valladolid ile mukavelesi sona erecek olan 33 yaşındaki tecrübeli oyuncu sezon sonunda bonservisini eline alıyor.
İsmi Fenerbahçe ile anılan Ben Arfa'nın sarı-lacivertlilere yakın olduğu, transfer döneminde resmi görüşmelerin gerçekleştirileceği yazılırken, önümüzdeki sezon sportif direktör olmaya hazırlanan ve transferde büyük rol sahibi olan Emre Belözoğlu'nun tecrübeli oyuncuyu istikrarsız performansı nedeniyle veto ettiği öğrenildi.
BONSERVİSİ ELİNDE
Devre arasında da gündeme gelen Tunus asıllı Fransız yıldız, ocak ayında İspanyol ekibi Real Valladolid'e gitmişti. 33 yaşındaki on numara, La Liga'da sadece 4 maça çıkarken, skor katkısı yapamadı. Valladolid ile 6 aylık sözleşme imzalayan Hatem Ben Arfa sezon bitince boşa çıkacak.
Daha önce, Olympique Lyon, Marsilya, Newcastle United, PSG, Rennes, Nice, Hull City formaları da giyen Hatem kariyerinde 393 maçta 73 gol atıp, 58 asist gerçekleştirdi.
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