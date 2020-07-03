O liste ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'yi uçuracak isimler - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Temmuz 2020, Cuma
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O liste ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'yi uçuracak isimler

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz gün yaptığı açıklamaların ardından sarı-lacivertlilerin transferde nasıl bir rota izleyeceği merak konusu olmuştu. Gelecek sezon Kanarya'nın şampiyonluk hasretini bitirmesine yardımcı olacak o isimler ortaya çıktı. İşte detaylar... Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...
3 Temmuz 2020 Cuma 07:02
O liste ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'yi uçuracak isimler

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç önceki akşam katıldığı bir televizyon programında gelecek sezonun yapılanmasına dair ipuçları verirken kendisinin telaffuz etmediği isimler ortaya çıktı..

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O liste ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'yi uçuracak isimler

İşte Ali Koç'un sözlerinin şifreleri... Başkan, sezon sonu futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu'ndan övgüyle bahsederken tecrübeli oyuncunun gelecek sezondan itibaren futbol aklı olarak kulüpte görev yapacağını ifade etti.

O liste ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'yi uçuracak isimler

Belözoğlu'nun kulüpte sportif direktör değil "futbol direktörü" sıfatıyla görev alacağı kaydedildi.

O liste ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'yi uçuracak isimler

TRANSFERDE ÖNCELİK TÜRKİYE

Fenerbahçe, gelecek sezonki teknik direktörünü ligin son maçının bitmesinin ardından açıklayacak. Koç'un belirtmekten kaçındığı teknik adamın Türk olduğu öğrenildi.

O liste ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'yi uçuracak isimler

Kulüp kaynakları isim belirtmese de yeni teknik direktörün Erol Bulut olacağı gelen bilgiler arasında. Ligin bitimiyle bu futbolcular arka arkaya açıklanacak.

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