Haberler Galeri O liste ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'yi uçuracak isimler

O liste ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'yi uçuracak isimler

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz gün yaptığı açıklamaların ardından sarı-lacivertlilerin transferde nasıl bir rota izleyeceği merak konusu olmuştu. Gelecek sezon Kanarya'nın şampiyonluk hasretini bitirmesine yardımcı olacak o isimler ortaya çıktı. İşte detaylar... Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

3 Temmuz 2020 Cuma 07:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





