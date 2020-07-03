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O liste ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'yi uçuracak isimler
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz gün yaptığı açıklamaların ardından sarı-lacivertlilerin transferde nasıl bir rota izleyeceği merak konusu olmuştu. Gelecek sezon Kanarya'nın şampiyonluk hasretini bitirmesine yardımcı olacak o isimler ortaya çıktı. İşte detaylar... Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...
3 Temmuz 2020 Cuma 07:02
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç önceki akşam katıldığı bir televizyon programında gelecek sezonun yapılanmasına dair ipuçları verirken kendisinin telaffuz etmediği isimler ortaya çıktı..
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İşte Ali Koç'un sözlerinin şifreleri... Başkan, sezon sonu futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu'ndan övgüyle bahsederken tecrübeli oyuncunun gelecek sezondan itibaren futbol aklı olarak kulüpte görev yapacağını ifade etti.
Belözoğlu'nun kulüpte sportif direktör değil "futbol direktörü" sıfatıyla görev alacağı kaydedildi.
TRANSFERDE ÖNCELİK TÜRKİYE
Fenerbahçe, gelecek sezonki teknik direktörünü ligin son maçının bitmesinin ardından açıklayacak. Koç'un belirtmekten kaçındığı teknik adamın Türk olduğu öğrenildi.
Kulüp kaynakları isim belirtmese de yeni teknik direktörün Erol Bulut olacağı gelen bilgiler arasında. Ligin bitimiyle bu futbolcular arka arkaya açıklanacak.