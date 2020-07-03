Ahmet Selim Kul: Transferde sürpriz isimler var
Fenerbahçe'nin transferdeki son gelişmelerini A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Kul, "Kaan Ayhan'ı ikna etmek için çok yoğun bir çaba var. Kaan Ayhan konusunda Fenerbahçe çok net. Kanat bölgesinde Caner Erkin, Sinan Gümüş ve yabancı oyuncu isimleri var. Ayrıca transfer listesinde sürpriz şeklinde yorumlanacak isimler de var" ifadelerini kullandı.
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