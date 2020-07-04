Fenerbahçe'de Prepelic iddiası
Takımın başına Igor Kokoskov'u getiren Fenerbahçe Beko'nun Sırp hocanın eski öğrencilerinden Klemen Prepelic ile ilgilendiği iddia ediliyor.
Real Madrid'den kiralık gittiği Joventut Badalona ile başarılı bir sezon geçiren 27 yaşındaki şutör, EuroCup'ta çıktığı 15 maçta 17 sayı ortalaması yakalayarak dikkat çekti.
- 4.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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