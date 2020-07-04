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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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'de Prepelic iddiası

Fenerbahçe'de Prepelic iddiası

Takımın başına Igor Kokoskov'u getiren Beko'nun Sırp hocanın eski öğrencilerinden Klemen Prepelic ile ilgilendiği iddia ediliyor.

'den kiralık gittiği Joventut Badalona ile başarılı bir sezon geçiren 27 yaşındaki şutör, EuroCup'ta çıktığı 15 maçta 17 sayı ortalaması yakalayarak dikkat çekti.

  1. 4.7.2020
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