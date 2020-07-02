Fenerbahçe Beko Igor Kokoskov ile anlaşma sağladı!
Fenerbahçe Beko'da Zeljko Obradovic'in ayrılığının ardından takımın başına kimin geçeceği merak ediliyordu. Sarı-lacivertliler Sırp koç Igor Kokoskov ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
ING Basketbol Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko'da teknik direktör arayışları son buldu. BeIN Sports'un haberine göre, sarı-lacivertli takım Sırp koç Igor Kokoskov ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.
OBRADOVIC'İN YARDIMCILIĞINI DA YAPTI
Sırp hoca, 2004 ve 2005'te Sırbistan-Karadağ Milli Takımı'nda Zeljko Obradovic'in yardımcısı olarak görev aldı.
Kariyerinde Gürcistan ve Slovenya milli takımlarının başantrenörlüğünü de üstlenen Sırp teknik adam, Slovenya ile 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda şampiyonluk yaşadı.
- 02.07.2020
- Güncelleme: 02.07.2020 20:11
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