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02 Temmuz 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe İşte F.Bahçe Beko'nun yeni hocası! 3 yıllık anlaşma

Beko ile anlaşma sağladı!

Fenerbahçe Beko Igor Kokoskov ile anlaşma sağladı!

Beko'da 'in ayrılığının ardından takımın başına kimin geçeceği merak ediliyordu. Sarı-lacivertliler Sırp koç ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

ING Basketbol Ligi ekiplerinden Beko'da teknik direktör arayışları son buldu. BeIN Sports'un haberine göre, sarı-lacivertli takım Sırp koç ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.



OBRADOVIC'İN YARDIMCILIĞINI DA YAPTI
Sırp hoca, 2004 ve 2005'te Sırbistan-Karadağ Milli Takımı'nda 'in yardımcısı olarak görev aldı.

Kariyerinde Gürcistan ve Slovenya milli takımlarının başantrenörlüğünü de üstlenen Sırp teknik adam, Slovenya ile 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda şampiyonluk yaşadı.

  1. 02.07.2020
  2. Güncelleme: 02.07.2020 20:11
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