Fenerbahçeli De Colo için ortalık karıştı! Real Madrid...
Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler kısa süre önce koç Zeljko Obradovic ile yollarını ayırdığını duyurmuştu. Bunun ardından Datome'nin de Milano'ya transfer olduğu açıklanırken, sıradaki ismin Nando de Colo olacağı ifade ediliyor. İtalyan kaynaklar, konu ile ilgili yazdığı haberde De Colo için Avrupa'da dev bir transfer savaşının çıktığını yazarken, Real Madrid'in bu operasyonu 'baltaladığını' duyurudu. İşte o gelişme... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Nando De Colo'nun kısa süre önce sarı lacivertlilerden ayrılacağı ve Virus Bologna'ya gideceği iddia edilmişti. Yaşanan bu gelişmenin ardından Real Madrid'in devreye girdiği yazıldı.
İtalyan basınının konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haberde, oyuncunun daha önce CSKA'da harika işler yaptığı ifade etti ve Real Madrid'in, De Colo'yu Bologna'ya kaptırmak istemediğini dile getirdi.
DE COLO - LLULL DÜŞÜNÜLÜYOR
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre, Real Madrid'in gelecek sezon takımı Llull - De Colo ikilisi üzerine kuracağı ifade edildi ve kısa süre içinde Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Maurizio Gherardini ile iletişime geçileceği aktarıldı.
- 02.07.2020
- Güncelleme: 02.07.2020 17:00
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçeli De Colo için ortalık karıştı! Real Madrid... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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