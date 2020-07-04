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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe Emre Belözoğlu: Destansı mücadele

: Destansı mücadele

Emre Belözoğlu: Destansı mücadele

Kaptan , 3 Temmuz sürecinden bu yana sarı-lacivertli camianın destansı bir mücadele ortaya koyduğunu söyledi.

Tecrübeli oyuncu, o sıkıntılı süreçte takımın bir sporcusu olduğunu ifade ederek, "Sayfalara, ansiklopedilere sığmayacak yaşanmışlıklar hem acı hem ülkemize ders niteliğinde. İnşallah haklı mücadelemizin sonunda camiamızı mutlu edecek bir karar çıkar" diye konuştu.

  1. 4.7.2020
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