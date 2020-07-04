Emre Belözoğlu: Destansı mücadele

Tecrübeli oyuncu, o sıkıntılı süreçte takımın bir sporcusu olduğunu ifade ederek, "Sayfalara, ansiklopedilere sığmayacak yaşanmışlıklar hem acı hem ülkemize ders niteliğinde. İnşallah haklı mücadelemizin sonunda camiamızı mutlu edecek bir karar çıkar" diye konuştu.