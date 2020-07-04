Fenerbahçe'de Kokoskov heyecanı

Fenerbahçe Beko'nun Sırp başantrenör Igor Kokoskov ile anlaşması heyecan yarattı. 20 yılı aşkın NBA tecrübesine sahip olan 48 yaşındaki çalıştırıcının, Obradovic'in boşluğunu kapatabilecek donanım ve bilgiye sahip olduğu belirtiliyor. NBA'de Amerika doğumlu olmayan ilk koç (Suns) olan Kokoskov, ilk kez bir Euroleague takımı çalıştıracak.