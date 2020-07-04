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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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'de Kokoskov heyecanı

Fenerbahçe'de Kokoskov heyecanı

Beko'nun Sırp başantrenör ile anlaşması heyecan yarattı. 20 yılı aşkın tecrübesine sahip olan 48 yaşındaki çalıştırıcının, Obradovic'in boşluğunu kapatabilecek donanım ve bilgiye sahip olduğu belirtiliyor.

Beko'nun Sırp başantrenör ile anlaşması heyecan yarattı. 20 yılı aşkın tecrübesine sahip olan 48 yaşındaki çalıştırıcının, Obradovic'in boşluğunu kapatabilecek donanım ve bilgiye sahip olduğu belirtiliyor. NBA'de Amerika doğumlu olmayan ilk koç (Suns) olan Kokoskov, ilk kez bir Euroleague takımı çalıştıracak.

  1. 4.7.2020
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