Fenerbahçe'de Kokoskov heyecanı
Fenerbahçe Beko'nun Sırp başantrenör Igor Kokoskov ile anlaşması heyecan yarattı. 20 yılı aşkın NBA tecrübesine sahip olan 48 yaşındaki çalıştırıcının, Obradovic'in boşluğunu kapatabilecek donanım ve bilgiye sahip olduğu belirtiliyor.
Fenerbahçe Beko'nun Sırp başantrenör Igor Kokoskov ile anlaşması heyecan yarattı. 20 yılı aşkın NBA tecrübesine sahip olan 48 yaşındaki çalıştırıcının, Obradovic'in boşluğunu kapatabilecek donanım ve bilgiye sahip olduğu belirtiliyor. NBA'de Amerika doğumlu olmayan ilk koç (Suns) olan Kokoskov, ilk kez bir Euroleague takımı çalıştıracak.
- 4.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'de Kokoskov heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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