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02 Temmuz 2020, Perşembe
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'den sürprizi!

Fenerbahçe'den Ben Arfa sürprizi!

'nin Hatem aşkı bitmek bilmiyor! Yeni sezon adına çalışmalarını yürüten sarı-lacivertli ekibin, ile sözleşmesi bitecek olan 33 yaşındaki on numara ile her konuda anlaştığı iddia edildi.

çalışmalarını sürdüren 'nin Hatem ile anlaştığı ileri sürüldü. Devre arasında da gündeme gelen Tunus asıllı Fransız yıldız, ocak ayında İspanyol ekibi 'e gitmişti. 33 yaşındaki on numara, 'da sadece 4 maça çıkarken, skor katkısı yapamadı. Valladolid ile 6 aylık sözleşme imzalayan Hatem Ben Arfa sezon bitince boşa çıkacak.

BONSERVİS BEDELİ ÖDEMEYECEK

Bonservisi elinde oyuncu arayan Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcu ile her konuda anlaşma sağladığı belirtildi. Ben Arfa ve menajerinin önümüzdeki günler 'a gelip, sarı-lacivertli kulübe imza atacağı iddia ediliyor , Marsilya, , , Rennes, Nice, formaları da giyen Hatem kariyerinde 393 maçta 73 gol atıp, 58 asist gerçekleştirdi.

  1. 2.7.2020
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