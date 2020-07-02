Fenerbahçe'den Hasan Ali Kaldırım'a tek şart!
Hasan Ali Kaldırım ile yeniden masaya oturma kararı alan Fenerbahçe yönetimi, yeni ekonomik şartlara göre teklif yapacak, “Kabul edersen kal” diyecek.
Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hasan Ali Kaldırım için yönetimin tavrı belli oldu. Sarı- lacivertli kurmaylar, tecrübeli oyuncu ile sezon sonunda masaya oturma kararı aldı. Ancak Kaldırım'a sunulacak yeni teklif pandemi sonrası değişen ekonomik şartlarla uyumlu olacak.
Halen yıllık 1.8 milyon euro civarında kazanan sol beke bu rakamın yarısı civarında garanti ücret önerilmesi bekleniyor. Kabul etmesi halinde Hasan Ali ile 2-3 yıllık yeni kontrat yapılacak. 30 yaşındaki Kaldırım ile Galatasaray ve Trabzonspor'un da ilgilendiği belirtiliyor.
- 2.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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