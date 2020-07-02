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02 Temmuz 2020, Perşembe
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'den 'a tek şart!

Fenerbahçe'den Hasan Ali Kaldırım'a tek şart!

ile yeniden masaya oturma kararı alan yönetimi, yeni ekonomik şartlara göre teklif yapacak, “Kabul edersen kal” diyecek.

'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan için yönetimin tavrı belli oldu. Sarı- lacivertli kurmaylar, tecrübeli oyuncu ile sezon sonunda masaya oturma kararı aldı. Ancak Kaldırım'a sunulacak yeni teklif pandemi sonrası değişen ekonomik şartlarla uyumlu olacak.

Halen yıllık 1.8 milyon euro civarında kazanan sol beke bu rakamın yarısı civarında garanti ücret önerilmesi bekleniyor. Kabul etmesi halinde Hasan Ali ile 2-3 yıllık yeni kontrat yapılacak. 30 yaşındaki Kaldırım ile ve 'un da ilgilendiği belirtiliyor.

  1. 2.7.2020
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