Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Mesut Özil çalımı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
02 Temmuz 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe Süper Lig'den talip çıktı! F.Bahçe'ye Mesut Özil çalımı

Başakşehir'den 'ye çalımı!

Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Mesut Özil çalımı!

Yaz dönemi çalışmalarına başlayan 'den çok konuşulacak bir hamle geldi. Turuncu-lacivertliler, 'nin uzun süredir gündeminde olan için devreye girdi. Sürpriz gelişmeyi duyuran İspanyol basını, Başakşehir'in yıldız futbolcuya teklif götürmeye hazırlandığını öne sürdü.

Hemen her döneminde adı ile anılan için flaş bir iddia geldi. 2021 yılında sözleşmesi sona erdikten sonra 'den ayrılacak olan yıldız ismin 'e transfer olabileceği öne sürüldü.

İspanyol basınında AS gazetesi, sözleşmesi bitene kadar Arsenal'de kalacak olan ve bu süreçte yedek kalmayı da sorun etmeyen Mesut Özil'in hali hazırda mutsuz olduğu, kariyerine 'de devam edebileceğini yazdı. Buna göre Medipol Başakşehir, 2021 yılında sözleşmesi bitecek Mesut Özil için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor...

AS gazetesi, Arsenal'deki geleceği tehlikede olan ve yüksek maaşı nedeniyle kulüp yönetiminin göndermek istediği Mesut Özil için Medipol Başakşehir ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu belirtti.

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Başakşehir teknik direktörü 'un Mesut Özil transferine sıcak baktığı ve yıldız futbolcunun koşullar oluşması halinde takıma katılmasını istediği ifade edildi.

  1. 02.07.2020
  2. Güncelleme: 02.07.2020 22:41
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