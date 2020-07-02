Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Mesut Özil çalımı!

Hemen her transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil için flaş bir iddia geldi. 2021 yılında sözleşmesi sona erdikten sonra Arsenal'den ayrılacak olan yıldız ismin Medipol Başakşehir'e transfer olabileceği öne sürüldü.

İspanyol basınında AS gazetesi, sözleşmesi bitene kadar Arsenal'de kalacak olan ve bu süreçte yedek kalmayı da sorun etmeyen Mesut Özil'in hali hazırda mutsuz olduğu, kariyerine Türkiye'de devam edebileceğini yazdı. Buna göre Medipol Başakşehir, 2021 yılında sözleşmesi bitecek Mesut Özil için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor...

AS gazetesi, Arsenal'deki geleceği tehlikede olan ve yüksek maaşı nedeniyle kulüp yönetiminin göndermek istediği Mesut Özil için Medipol Başakşehir ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu belirtti.

OKAN BURUK'TAN ONAY ÇIKTI!

Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk'un Mesut Özil transferine sıcak baktığı ve yıldız futbolcunun koşullar oluşması halinde takıma katılmasını istediği ifade edildi.