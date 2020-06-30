Caner Erkin'in transferini çocuğu açıkladı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
30 Haziran 2020, Salı
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'in transferini çocuğu açıkladı!

Caner Erkin'in transferini çocuğu açıkladı!

'in oğlu Çınar, babasının ya da 'a gideceğini açıkladı. bir takipçisi ile görüşen , "Baban hangi takıma gitti?" sorusuna, "Bilmiyorum ama Fener veya Galatasaray ama 'da o kesin" yanıtını verdi.

Caner Erkin'in oğlu Çınar, babasının ya da 'a gideceğini açıkladı. bir takipçisi ile görüşen , "Baban hangi takıma gitti?" sorusuna, "Bilmiyorum ama Fener veya Galatasaray ama 'da o kesin" yanıtını verdi. Fenerbahçe'nin ile 1 yıllığına el sıkıştığı belirtiliyor.

  1. 30.6.2020
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