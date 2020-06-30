Caner Erkin'in transferini çocuğu açıkladı!

Caner Erkin'in oğlu Çınar, babasının Fenerbahçe ya da Galatasaray'a gideceğini açıkladı. Sosyal medyada bir takipçisi ile görüşen Çınar Erkin, "Baban hangi takıma gitti?" sorusuna, "Bilmiyorum ama Fener veya Galatasaray ama İstanbul'da o kesin" yanıtını verdi. Fenerbahçe'nin Caner Erkin ile 1 yıllığına el sıkıştığı belirtiliyor.