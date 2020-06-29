Beşiktaşlı Larin transferde 1 numara! O golcü yerine...
Beşiktaşta son dakika transfer haberi... Gelecek sezon iddialı bir kadro kurarak şampiyonluğu hedefleyecek siyah beyazlıların, oyuncu satışlarından gelecek parayla transfer yapmak istediği biliniyor. Bu bağlamda çalışmalarını yürüten Beşiktaş, Larin için gelecek teklifleri değerlendirecek. Öte yandan Royal Antwerp kulübünün 1 numaralı hedefi Kanadalı golcü oldu! İşte o gelişme ve detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Beşiktaş'ın sezon başında Zulte Waregem'e kiraladığı Cyle Larin, Belçika'da transferin 1 numaralı ismi olmayı başardı.
Kısa süre önce Mbokani ile sözleşme yenileyen Royal Antwerp'in, forvet tandemi için düşündüğü ismin Cyle Larin olduğu ifade ediliyor.
Voetbalbelgie.be adlı internet sitesinde konu ile ilgili yer alan haberde kulübün gelecek sezon Zinho Gano ile yola devam etmek istemediği ve Larin'i buraya monte etmeyi hedeflediği aktarıldı.
BONSERVİSİ BELLİ
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Zulte Waregem'in kısa süre içerisinde Beşiktaş ile pazarlığa başlayacağı ve 2.5 milyon euroluk serbest kalma maddesini kullanacağı ifade edildi.
Cyle Larin bu sezon toplamda 33 maça çıkarken 9 gol 11 asistle oynadı.
- 29.06.2020
- Güncelleme: 29.06.2020 17:58
- Beşiktaşlı Larin transferde 1 numara! O golcü yerine...
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaşlı Larin transferde 1 numara! O golcü yerine... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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