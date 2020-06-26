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26 Haziran 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin ilgilendiği yıldız oyuncu 4 yıllık imzayı atıyor!

'nin ilgilendiği Kurzawa 'de kalıyor!

Fenerbahçe'nin ilgilendiği Kurzawa PSG'de kalıyor!

ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 'dan, 'ye kötü haber geldi. Fransız basını, 27 yaşındaki sol bekin kulübü ile olan kontratını 4 yıl daha uzatacağını duyurdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Saint-Germain'de forma giyen Polonya asıllı Fransız futbolcu , sözleşmesi sezon sonunda biteceği için 'nin gündemine gelmişti.

RMC Sport'ta yer alan habere göre Thomas Meunier'nin ardından bir bekini daha kaybetmek istemeyen yönetimi harekete geçti ve Kurzawa'yı 4 yıllık yeni sözleşme konusunda ikna etmeyi başardı. İki taraf arasında prensip anlaşmasına varıldığı bilgisi de verildi.

Kariyerine Monaco'da başlayan Laywin Kurzawa, 2015 yılından beri Paris Saint-Germain forması giyiyor. Başkent ekibinde 123 maça çıkan Polonya asıllı bek, 13 gol atarken 21 de asist yapma başarısı gösterdi.


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  1. 26.06.2020
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