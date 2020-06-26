Fenerbahçe'nin ilgilendiği Kurzawa PSG'de kalıyor!
PSG ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Laywin Kurzawa'dan, Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Fransız basını, 27 yaşındaki sol bekin kulübü ile olan kontratını 4 yıl daha uzatacağını duyurdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de forma giyen Polonya asıllı Fransız futbolcu Laywin Kurzawa, sözleşmesi sezon sonunda biteceği için Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.
RMC Sport'ta yer alan habere göre Thomas Meunier'nin ardından bir bekini daha kaybetmek istemeyen PSG yönetimi harekete geçti ve Kurzawa'yı 4 yıllık yeni sözleşme konusunda ikna etmeyi başardı. İki taraf arasında prensip anlaşmasına varıldığı bilgisi de verildi.
Kariyerine Monaco'da başlayan Laywin Kurzawa, 2015 yılından beri Paris Saint-Germain forması giyiyor. Başkent ekibinde 123 maça çıkan Polonya asıllı bek, 13 gol atarken 21 de asist yapma başarısı gösterdi.
- 26.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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