Fenerbahçe'nin ilgilendiği Kurzawa PSG'de kalıyor!

Corona virüsü salgını sonrası ekonomik olarak zor günler geçiren Fenerbahçe'de ayrılıklar art arda yaşandı. Önce Şilili sağ bek Isla ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde, daha sonra Alman futbolcu Max Kruse sözleşmesini feshetti. Bu arada alacakları için FIFA'nın yolunu tutan Zajc'a bir isim daha katıldı. İşte detaylar...