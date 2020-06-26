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26 Haziran 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe 3. bölgeye pasta uzman

3. bölgeye pasta uzman

3. bölgeye pasta uzman

'nin gelecek sezon için anlaşmaya vardığı , 'de üçüncü bölgeye en fazla pas atan yerli oyuncu; genel tabloda ise 4'üncü sırada yer alıyor. 25 yaşındaki futbolcu, geride kalan 28 haftada; (%63), ; (%62) ve Boldrin (%59) sonrası rakip alandaki isabetli paslarının %57'sini 3. bölgeye gönderdi.

'nin gelecek sezon için anlaşmaya vardığı , 'de üçüncü bölgeye en fazla pas atan yerli oyuncu; genel tabloda ise 4'üncü sırada yer alıyor. 25 yaşındaki futbolcu, geride kalan 28 haftada; (%63), ; (%62) ve Boldrin (%59) sonrası rakip alandaki isabetli paslarının %57'sini 3. bölgeye gönderdi.

  1. 26.6.2020
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