3. bölgeye pasta uzman

Fenerbahçe'nin gelecek sezon için anlaşmaya vardığı Mert Hakan Yandaş, Süper Lig'de üçüncü bölgeye en fazla pas atan yerli oyuncu; genel tabloda ise 4'üncü sırada yer alıyor. 25 yaşındaki futbolcu, geride kalan 28 haftada; Edin Visca (%63), Adem Ljajic; (%62) ve Fernando Boldrin (%59) sonrası rakip alandaki isabetli paslarının %57'sini 3. bölgeye gönderdi.