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23 Haziran 2020, Salı
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Gustavo eziyet çekiyor

Gustavo eziyet çekiyor

maçını üzerinden yayınlayan kanalının spikeri , Kanarya'nın oynadığı futbolu yerden yere vurdu.

maçını üzerinden yayınlayan kanalının spikeri , Kanarya'nın oynadığı futbolu yerden yere vurdu. 'Gustavo eziyet çekiyor' diyen Vaquer; Dirar, Muriç, Tolga'ya sert eleştiriler yöneltti.
  1. 23.6.2020
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