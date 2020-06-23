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23 Haziran 2020, Salı
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Fener’i beğendi

Fener’i beğendi

'nin el sıkıştığı belirtilen Perulu santrfor 'in kız arkadaşı, sevgilisiyle ilgili çıkan haberine yapılan bir yorumu beğendi.

'nin el sıkıştığı belirtilen Perulu santrfor 'in kız arkadaşı, sevgilisiyle ilgili çıkan haberine yapılan bir yorumu beğendi. Claudia Aranibar, 'da Rodriguez'i takip eden bir kullanıcının, "Büyük yeğen aldinho28 tebrikler" şeklindeki kutlama mesajına beğeni işareti koydu. Peru'nun Binacional takımında bu sezon 8 maçta 6 gol+2 asistlik performans sergileyen Aldair Rodriguez, "Fenerbahçe gibi önemli bir kulüple adımın anılması için minnettarım. Menajerimle bu durumu görüşeceğim" diye konuşmuştu. Caner engelleri
  1. 23.6.2020
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