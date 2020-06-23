Fenerbahçe'nin hedefindeki Choupo Moting'de sürpriz gelişme! Beşiktaş...
Fenerbahçe ve Beşiktaş için son dakika transfer haberi... Gelecek sezon maliyeti düşük ve bonservissiz isimleri kadrosuna katmayı planlayan Süper Lig'in iki devinin de Maxim Choupo Moting için devreye girdiği yazıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ve Fenerbahçe için Kamerun basınından önemli bir haber gündeme geldi.
Sezonun sona ermesiyle beraber Paris Saint Germain'den ayrılması beklenen Eric Maxim Choupo-Moting için İstanbul'un iki devinin devreye girdiği ifade edildi.
Fransız RMC Sport da konu ile ilgili yazdığı haberde, Schalke 04 ile beraber Torino'nun da oyuncuyla yakından ilgilendiğini aktardı.
TORINO TEKLİFİNİ YAPTI
Öte yandan Serie A kulübü Torino'nun, Moting'e yıllığı 2 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme teklif ettiği dile getirildi.
- 23.06.2020
- Güncelleme: 23.06.2020 12:49
- CANLI | Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu konuşuyor
- Fenerbahçe'nin hedefindeki Choupo Moting'de sürpriz gelişme! Beşiktaş...
- Trabzonspor'a coşkulu karşılama! İşte Ahmet Ağaoğlu'nun alkol testi sonucu
- Dumitru Stingaciu: Fenerbahçe'yi yenmemiz için para verdiler
- Türk sporunun acı kaybı! Vehbi Akdağ hayatını kaybetti
- Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori
- Gökhan Gönül sonunda imzayı atıyor! İşte anlaşmanın detayları
- Fransızların Vedat Muriqi planı! O kulübün ilk hedefi...
- Son dakika transfer haberleri: Galatasaray resti çekti! Mert Hakan öyle bir şey yaptı ki...
- Spor yazarları Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'nin hedefindeki Choupo Moting'de sürpriz gelişme! Beşiktaş... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.