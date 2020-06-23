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23 Haziran 2020, Salı
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'nin hedefindeki Choupo Moting'de sürpriz gelişme! ...

Fenerbahçe'nin hedefindeki Choupo Moting'de sürpriz gelişme! Beşiktaş...

ve için son dakika transfer haberi... Gelecek sezon maliyeti düşük ve bonservissiz isimleri kadrosuna katmayı planlayan Süper Lig'in iki devinin de Maxim Choupo Moting için devreye girdiği yazıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Süper Lig'in iki devi ve için Kamerun basınından önemli bir haber gündeme geldi.

Sezonun sona ermesiyle beraber Paris Saint Germain'den ayrılması beklenen Eric Maxim için İstanbul'un iki devinin devreye girdiği ifade edildi.

Fransız RMC Sport da konu ile ilgili yazdığı haberde, Schalke 04 ile beraber Torino'nun da oyuncuyla yakından ilgilendiğini aktardı.

TORINO TEKLİFİNİ YAPTI
Öte yandan Serie A kulübü Torino'nun, Moting'e yıllığı 2 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme teklif ettiği dile getirildi.

  1. 23.06.2020
  2. Güncelleme: 23.06.2020 12:49
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