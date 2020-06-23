Fenerbahçe'nin hedefindeki Choupo Moting'de sürpriz gelişme! Beşiktaş...

Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ve Fenerbahçe için Kamerun basınından önemli bir haber gündeme geldi.

Sezonun sona ermesiyle beraber Paris Saint Germain'den ayrılması beklenen Eric Maxim Choupo-Moting için İstanbul'un iki devinin devreye girdiği ifade edildi.

Fransız RMC Sport da konu ile ilgili yazdığı haberde, Schalke 04 ile beraber Torino'nun da oyuncuyla yakından ilgilendiğini aktardı.

TORINO TEKLİFİNİ YAPTI

Öte yandan Serie A kulübü Torino'nun, Moting'e yıllığı 2 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme teklif ettiği dile getirildi.