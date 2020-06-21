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21 Haziran 2020, Pazar
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Gözler Obradoviç’te

Gözler Obradoviç’te

 Beko'da gözler Zeljko Obradoviç'e çevrildi.

Beko'da gözler Zeljko Obradoviç'e çevrildi. Başkan ile görüşerek ülkesine dönen Sırp koç, ailesine danıştıktan sonra önümüzdeki hafta kararını bildirecek. Obra'nın hem maaşında hem takım bütçesinde indirime gitmeyi kabul ettiği ancak son bir düşünme payı istediği ifade edildi.

  1. 21.6.2020
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