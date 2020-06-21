Gözler Obradoviç’te

Fenerbahçe Beko'da gözler Zeljko Obradoviç'e çevrildi. Başkan Ali Koç ile görüşerek ülkesine dönen Sırp koç, ailesine danıştıktan sonra önümüzdeki hafta kararını bildirecek. Obra'nın hem maaşında hem takım bütçesinde indirime gitmeyi kabul ettiği ancak son bir düşünme payı istediği ifade edildi.