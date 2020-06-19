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19 Haziran 2020, Cuma
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Görüşme olmadı

Görüşme olmadı

Sarı-lacivertlilerin gündeminde olduğu iddia edilen hocalardan , net konuştu. teknik adam iddialı yalanladı.

Sarı-lacivertlilerin gündeminde olduğu iddia edilen hocalardan , net konuştu. basınına konuşan hoca, "Bu söylentiler çok normal ama ile resmi görüşmem yok" dedi.
  1. 19.6.2020
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