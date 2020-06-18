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18 Haziran 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'de deprem! Yıldız oyuncu sözleşmesini feshetti

Son dakika: 'de sözleşmesini feshetti!

Son dakika: Fenerbahçe'de Max Kruse sözleşmesini feshetti!

Son dakika haberine göre... 'nin yıldız futbolcusu sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. yapılan açıklamada konunun yargıya taşınacağı duyuruldu.

Kulübün resmi kaynaklarından yapılan açıklama şu şekilde;

" A Takımımızın oyuncularından , Kulübümüzle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini bildirmiştir.

Kulübümüzün futbolcuya pandemi süreci öncesine ait hiçbir borcu bulunmamaktadır. Pandemi sürecine denk gelen ödemeler konusunda ise kendisi ile ve sirkülerleri ışığında yapılan görüşmeleri cevapsız bırakmıştır.

Bu bağlamda gerçekleştirmiş olduğu fesih, nezdimizde haksız ve mesnetsizdir.

Konu spor yargısına taşınacak olup, Kulübümüz menfaatleri için her türlü girişimde bulunulacaktır.

Camiamız ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Spor Kulübü"

  1. 18.06.2020
  2. Güncelleme: 18.06.2020 18:06
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