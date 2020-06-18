Son dakika: Fenerbahçe'de Max Kruse sözleşmesini feshetti!
Son dakika haberine göre... Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Max Kruse sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Kulüpten yapılan açıklamada konunun yargıya taşınacağı duyuruldu.
Kulübün resmi kaynaklarından yapılan açıklama şu şekilde;
"Futbol A Takımımızın oyuncularından Max Kruse, Kulübümüzle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini bildirmiştir.
Kulübümüzün futbolcuya pandemi süreci öncesine ait hiçbir borcu bulunmamaktadır. Pandemi sürecine denk gelen ödemeler konusunda ise kendisi ile FIFA ve TFF sirkülerleri ışığında yapılan görüşmeleri cevapsız bırakmıştır.
Bu bağlamda gerçekleştirmiş olduğu fesih, nezdimizde haksız ve mesnetsizdir.
Konu spor yargısına taşınacak olup, Kulübümüz menfaatleri için her türlü girişimde bulunulacaktır.
Camiamız ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
Fenerbahçe Spor Kulübü"
- 18.06.2020
- Güncelleme: 18.06.2020 18:06
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