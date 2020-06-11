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11 Haziran 2020, Perşembe
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Koç ’ya sevk edildi

Koç PFDK’ya sevk edildi

 Başkanı ve , Başkanı 'e yönelik sözleri nedeniyle 'ya sevk edildi.

Başkanı ve , Başkanı 'e yönelik sözleri nedeniyle 'ya sevk edildi. TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada iki ismin 'sportmenliğe aykırı açıklamalar' uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verildiği duyuruldu.
  1. 11.6.2020
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