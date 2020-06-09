Gökhan Gönül Fenerbahçe'de! İşte anlaşma detayları... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
09 Haziran 2020, Salı
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Haberler Fenerbahçe Gökhan Gönül Fenerbahçe'de! İşte anlaşma detayları...

'de! İşte anlaşma detayları...

Gökhan Gönül Fenerbahçe'de! İşte anlaşma detayları...

ile yollarını ayırmaya hazırlanan yıldız futbolcu ’ün, ekstra sezon biter bitmez eski kulübü ’ye 1+1 yıllık imza atacağı iddia edildi.

'de, uzun süredir merak edilen transferinin noktalandığı öğrenildi. Başkan ile görüşen tecrübeli futbolcu, Koç'a net bir şekilde Fenerbahçe'ye dönmek istediğini iletti.

Zaman zaman eski takım arkadaşları Emre Belözoğlu ve ile de konuşan başarılı sağ bekin, yeniden sarı-lacivertli formayı giymesine kesin gözüyle bakılıyor. döneminde sözleşmesi uzatılmadığı için 'a giden Gökhan Gönül'ün, sezonu siyah-beyazlı takımda tamamlamaya odaklandığı ifade edildi. Ligi Beşiktaş'ta noktalayacak 35 yaşındaki yıldızın, ekstra sezon biter bitmez sarı-lacivertli kulüple 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.. Gökhan Gönül'ün, 9 sezon formasını giydiği F.Bahçe'ye dönüp futbolu burada bırakmak istediği ve bunun için fedakarlık da yapacağı dile getiriliyor.

  1. 9.6.2020
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