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08 Haziran 2020, Pazartesi
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Eyüp Derneği Kızılay’a kan bağışında bulundu

Eyüp Derneği Kızılay’a kan bağışında bulundu

, Türk 'na destek olmak ve kan bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla kan bağışı kampanyası düzenledi.

, Türk 'na destek olmak ve kan bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla kan bağışı kampanyası düzenledi. Derneğin girişimleriyle düzenlenen ve dün de devam eden kampanya kapsamında, Kızılay'ın kurmuş olduğu kan bağışı çadırında bağışta bulunuluyor. Kampanyaya bir çok kan bağışçısı katıldı.
  1. 8.6.2020
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