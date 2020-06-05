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05 Haziran 2020, Cuma
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’u eleyip finale çıkmalıyız

Trabzon’u eleyip finale çıkmalıyız

Kendi arasında oynadığı hazırlık maçıyla Riva kampını tamamlayan 'de antrenörler Aurelio ve , oyuncularla yaptığı toplantıda kupa maçını işaret etti.

Kendi arasında oynadığı hazırlık maçıyla Riva kampını tamamlayan 'de antrenörler Aurelio ve , oyuncularla yaptığı toplantıda kupa maçını işaret etti. Maç sonrası yapılan kısa toplantıda oyunculara seslenen Volkan Demirel, "Lig ve kupaya hazır görünüyorsunuz. Önümüzde daha bir hafta var. maçından hemen sonra maçı var. Kupa bizim için daha önemli. 'u eleyip, finale çıkmalıyız" ifadelerini kullandı.
  1. 5.6.2020
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