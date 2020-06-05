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05 Haziran 2020, Cuma
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’ye teklifi

Göztepe’ye Alpaslan Öztürk teklifi

yerli isimlere yönelme kararı alan , 'deki performansıyla beğeni toplayan için harekete geçti.

yerli isimlere yönelme kararı alan , 'deki performansıyla beğeni toplayan için harekete geçti. Gelecek sezon kadro planlamasına dahil edilen Alpaslan için kulübüyle ilk görüşme yapıldı. Stoper ve ön libero oynayabilen 26 yaşındaki oyuncu için takasta önerildi.
  1. 5.6.2020
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