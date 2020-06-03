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03 Haziran 2020, Çarşamba
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Fenerbahçeli Isla resmen ayrılıyor! Yeni takımı...

Fenerbahçeli Isla resmen ayrılıyor! Yeni takımı...

Sezon sonunda ile sözleşmesi sona erecek Mauricio Isla'nın yeni takımı belli oluyor... Sarı lacivertlilerin yeni kontrat teklifi sunmadığı Şilili yıldızın, Arjantin deviyle anlaşma sağladığı ve bunun kısa süre içerisinde resmiyete döküleceği ifade edildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'nin Şilili yıldızı Mauricio Isla, sarı lacivertlilerden ayrılmak için artık gün sayıyor.

Sezonun sona ermesiyle beraber kontratı sona erecek Isla'nın, yeni takımıyla müzakerelerde son aşamaya geldiği ve resmi imzayı atmasının an meselesi olduğu kaydedildi.

BOCA'YA ADIM ADIM

Todofichajes.com adlı internet sitesinin okuyucularına aktardığı habere göre Universidad de Chile ile müzakere etmesine karşın Isla'nın tercihi Boca Juniors oldu.

Öte yandan Isla'nın, ile prensip anlaşmasına vardığı ve kısa süre içerisinde bu anlaşmanın resmiyete döküleceği ifade edildi.

  1. 03.06.2020
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