Yerlilere hücum

Yabancı kontenjanı kararının ardından özellikle yerli isimler üzerinde duran Fenerbahçe'nin bu yönde çalışmalar yaptığı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin Caner Erkin ve Gökhan Gönül dışında Roma'da forma giyen Mert Çetin, Başakşehirli İrfan Can, Sivassporlu Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş gibi isimlerde de temaslarını sürdürecekleri belirtildi.