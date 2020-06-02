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02 Haziran 2020, Salı
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Yerlilere hücum

Yerlilere hücum

Yabancı kontenjanı kararının ardından özellikle yerli isimler üzerinde duran 'nin bu yönde çalışmalar yaptığı öğrenildi.

Yabancı kontenjanı kararının ardından özellikle yerli isimler üzerinde duran 'nin bu yönde çalışmalar yaptığı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin ve dışında Roma'da forma giyen , Başakşehirli İrfan Can, Sivassporlu Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş gibi isimlerde de temaslarını sürdürecekleri belirtildi.

  1. 2.6.2020
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