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31 Mayıs 2020, Pazar
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’dan yeni golcü

Kosova’dan yeni golcü

gözde ismi , kaptan aracılığıyla yönetime golcü önerdi.

gözde ismi , kaptan aracılığıyla yönetime golcü önerdi. Kosovalı yıldız, formasını giydiği Norveç ekibi Odds ile sözleşmesi sona erecek Elba Rashani'nin takıma katkı sağlayabileceğini söyledi. 27 yaşındaki 1.81'lik oyuncu, bu sezon Norveç Ligi'nde forma giydiği 29 maçta 4 gol, 6 asistlik performans sergiledi
  1. 31.5.2020
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