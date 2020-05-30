Tayfun Korkut'tan Fenerbahçe sorusuna flaş yanıt! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
30 Mayıs 2020, Cumartesi
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'tan sorusuna flaş yanıt!

Tayfun Korkut'tan Fenerbahçe sorusuna flaş yanıt!

İsmi ile anılan teknik direktör , hakkında çıkan iddialarla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Son olarak Alman ekibi Stuttgart'ı çalıştıran 46 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertli kulüpten teklif almadığını ancak ileride bir gün 'de çalışmak istediğini söyledi.

bıraktıktan sonra teknik direktörlük kariyerine adım atan ve 'da köklü kulüpleri çalıştıran , hakkında çıkan iddialarına canlı yayında cevap verdi.

46 yaşındaki teknik adam, S Sport canlı yayınında merak edilenleri yanıtlarken, "'de bir takım çalıştırmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Kulübün ve benim düşüncelerimin bir araya gelmesi lazım. Onu sağlayabilirsek her şey olabilir" cevabını verdi.

"F.BAHÇE CAMİASINA BÜYÜK SAYGIM VAR"
Tayfun Korkut, Fenerbahçe iddialarıyla ilgili ise, "Fenerbahçe ile görüşmedim. Teklif de almadım. Herhangi bir yorum da yapmadım. Fenerbahçe camiasına karşı büyük bir saygım var çünkü. Herhangi bir spekülasyona yol açmak istemediğim için bu konuda yorum yapmam doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

Futbolculuk döneminde Fenerbahçe forması da giyen Tayfun Korkut, teknik direktörlük kariyerinde ise sırasıyla A , Hannover, Kaiserslautern, Leverkusen ve Stuttgart'ta görev yaptı.

  1. 30.05.2020
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