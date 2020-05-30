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30 Mayıs 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe Kulüp başkanı açıkladı! F.Bahçe'nin eski yıldızı kaza geçirdi

Kulüp başkanı açıkladı! geçirdi

Kulüp başkanı açıkladı! Yassine Benzia kaza geçirdi

Bir dönem 'de forma giyen ve kariyerini Fransız ekibi 'da sürdüren 'nın Buggy araç ile geçirdiği ve ameliyat edildiği açıklandı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden 'da forma giyen Cezayirli futbolcu , Perşembe günü Buggy araç ile gerçekleştirdiği sonrası sol elinden ağır yaralandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dijon Başkanı Olivier Delcourt, ameliyat edilen Benzia'ya morfin verildiğini ve bir süre daha hastanede kalacağını dile getirdi.

2018-19 sezonunda 1 yıllığına kiralık olarak Lille'den 'ye transfer olan Yassine Benzia, 22 karşılaşmada 3 asist kaydetmişti.

  1. 30.05.2020
  2. Güncelleme: 30.05.2020 21:53
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