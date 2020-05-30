Kulüp başkanı açıkladı! Yassine Benzia kaza geçirdi
Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve kariyerini Fransız ekibi Dijon'da sürdüren Yassine Benzia'nın Buggy araç ile kaza geçirdiği ve ameliyat edildiği açıklandı.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Dijon'da forma giyen Cezayirli futbolcu Yassine Benzia, Perşembe günü Buggy araç ile gerçekleştirdiği kaza sonrası sol elinden ağır yaralandı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dijon Başkanı Olivier Delcourt, ameliyat edilen Benzia'ya morfin verildiğini ve bir süre daha hastanede kalacağını dile getirdi.
2018-19 sezonunda 1 yıllığına kiralık olarak Lille'den Fenerbahçe'ye transfer olan Yassine Benzia, 22 karşılaşmada 3 asist kaydetmişti.
- 30.05.2020
- Güncelleme: 30.05.2020 21:53
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