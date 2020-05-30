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30 Mayıs 2020, Cumartesi
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İşte hocada son durum: olmazsa Bulut

İşte hocada son durum: Bjelica olmazsa Bulut

arayışlarını sürdüren F.Bahçe, 8 haftayı tamamladıktan sonra somut adımlar atacak.

arayışlarını sürdüren F.Bahçe, 8 haftayı tamamladıktan sonra somut adımlar atacak. Uzun süredir temas halinde olunan , F.Bahçe'nin ilk adayı olmaya devam ederken, Hırvat hocayla anlaşma sağlanamazsa 'u çalıştıran Erol Bulut'la masaya oturulacak. Yönetim, anlaşacağı hocanın sözleşmesine 1 yıldan sonraki dönemler için opsiyon maddesini ekletecek.
  1. 30.5.2020
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