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30 Mayıs 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe İtalyan basını transferi yazdı! "1 numaralı hedef o"

Fenerbahçeli Datome için flaş haber! Milano...

Fenerbahçeli Datome için flaş haber! Milano...

Bu sezon basketbol şubesinde istediği verimi alamayan 'de ayrılıklar peşi sıra gelebilir... İtalya'nın ünlü spor medya organı La Gazzetta dello Sport, konu ile ilgili paylaştığı haberde sarı lacivertlilerin yıldızı 'nin transferine ilişkin önemli bir bilgi paylaştı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Yaşadığı mali sorunlardan dolayı kısa süre içerisinde maaş indirimine gitmesi beklenilen 'de, konusunda sürpriz gelişmeler yaşanabilir.

Sarı lacivertli İtalyan milli basketbolcu için La Gazzetta dello Sport, önemli bir haberine imza attı.

MILANO'NUN 1 NUMARALI HEDEFİ!
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre İtalyan ekibi Olimpia Milano'nun, transferde 1 numaralı önceliği Datome oldu.

Sarı lacivertli kulüple 2021 yılına dek sözleşmesi bulunan oyuncunun transferi konusunda hem Fenerbahçe yönetimiyle hemde Datome ile kısa süre içerisinde görüşmeler başlayacak.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA KRİTİK
Öte yandan iddiaya göre önümüzdeki hafta Milanolu yetkilierin her iki tarafla da pazarlığa oturacağı kaydedildi.

  1. 30.05.2020
  2. Güncelleme: 30.05.2020 17:38
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