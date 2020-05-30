Fenerbahçeli Datome için flaş haber! Milano...

Yaşadığı mali sorunlardan dolayı kısa süre içerisinde maaş indirimine gitmesi beklenilen Fenerbahçe'de, Luigi Datome konusunda sürpriz gelişmeler yaşanabilir.

Sarı lacivertli İtalyan milli basketbolcu için La Gazzetta dello Sport, önemli bir transfer haberine imza attı.

MILANO'NUN 1 NUMARALI HEDEFİ!

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre İtalyan ekibi Olimpia Milano'nun, transferde 1 numaralı önceliği Datome oldu.

Sarı lacivertli kulüple 2021 yılına dek sözleşmesi bulunan oyuncunun transferi konusunda hem Fenerbahçe yönetimiyle hemde Datome ile kısa süre içerisinde görüşmeler başlayacak.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA KRİTİK

Öte yandan iddiaya göre önümüzdeki hafta Milanolu yetkilierin her iki tarafla da pazarlığa oturacağı kaydedildi.