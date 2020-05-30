Fenerbahçeli Datome için flaş haber! Milano...
Bu sezon basketbol şubesinde istediği verimi alamayan Fenerbahçe'de ayrılıklar peşi sıra gelebilir... İtalya'nın ünlü spor medya organı La Gazzetta dello Sport, konu ile ilgili paylaştığı haberde sarı lacivertlilerin yıldızı Luigi Datome'nin transferine ilişkin önemli bir bilgi paylaştı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Yaşadığı mali sorunlardan dolayı kısa süre içerisinde maaş indirimine gitmesi beklenilen Fenerbahçe'de, Luigi Datome konusunda sürpriz gelişmeler yaşanabilir.
Sarı lacivertli İtalyan milli basketbolcu için La Gazzetta dello Sport, önemli bir transfer haberine imza attı.
MILANO'NUN 1 NUMARALI HEDEFİ!
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre İtalyan ekibi Olimpia Milano'nun, transferde 1 numaralı önceliği Datome oldu.
Sarı lacivertli kulüple 2021 yılına dek sözleşmesi bulunan oyuncunun transferi konusunda hem Fenerbahçe yönetimiyle hemde Datome ile kısa süre içerisinde görüşmeler başlayacak.
ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA KRİTİK
Öte yandan iddiaya göre önümüzdeki hafta Milanolu yetkilierin her iki tarafla da pazarlığa oturacağı kaydedildi.
- 30.05.2020
- Güncelleme: 30.05.2020 17:38
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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