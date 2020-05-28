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’ten mesaj

Kadlec’ten mesaj

F.Bahçe formasını 3 sezon giyen 'ten mesaj var. Çubuklu'yu giydiği dönemleri anlatan 35 yaşındaki oyuncu, "İlk yılımda şampiyonluk kutladım ve harikaydı. Zamanım olduğunda 'u yeniden görmek isterim. dönmem için mesaj atan taraftarlar var. Taraftarlar sizi bu kadar sevince çok mutlu oluyorsunuz. inanılmaz bir taraftar topluluğu var" dedi.

F.Bahçe formasını 3 sezon giyen 'ten mesaj var. Çubuklu'yu giydiği dönemleri anlatan 35 yaşındaki oyuncu, "İlk yılımda şampiyonluk kutladım ve harikaydı. Zamanım olduğunda 'u yeniden görmek isterim. dönmem için mesaj atan taraftarlar var. Taraftarlar sizi bu kadar sevince çok mutlu oluyorsunuz. inanılmaz bir taraftar topluluğu var" dedi.
  1. 28.5.2020
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