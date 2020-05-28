Kadlec’ten mesaj
F.Bahçe formasını 3 sezon giyen Kadlec'ten mesaj var. Çubuklu'yu giydiği dönemleri anlatan 35 yaşındaki oyuncu, "İlk yılımda şampiyonluk kutladım ve harikaydı. Zamanım olduğunda İstanbul'u yeniden görmek isterim. Geri dönmem için mesaj atan taraftarlar var. Taraftarlar sizi bu kadar sevince çok mutlu oluyorsunuz. Orada inanılmaz bir taraftar topluluğu var" dedi.
- 28.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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