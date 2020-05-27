Galatasaray'da Enner Valencia için geri sayım başladı! O tarih sonrası...

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi... Kısa süre önce Enner Valencia ismini gündemine alan ve oyuncuyla görüşmelere başlayan Cimbom, transferde sona yaklaşıyor.

Meksika basını, konu ile ilgili yaptığı haberde şu ifadelere yer verdi;

"Enner Valencia, Tigres'ten ayrılıyor ve Avrupa'ya dönmeye karar verecek gibi gözüküyor.

Oyuncu, Türk kulübü Galatasaray tarafından isteniyor ve 30 Haziran'da sözleşmesi sona eriyor.

Enner Valencia, bir yandan Tigres'te devam edebilme olasılığını ve kaldığı taktide nelerle karşı karşıya kalabileceğini analiz ediyor. Öte yandan sezon sonunda sözleşmesi sona eren golcü futbolcu, Avrupa'ya, Galatasaray'a gitmeye karar vermeye yakın.

KULÜP YENİ SÖZLEŞME ÖNERDİ AMA...

Meksika kulübü Tigres, 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek Enner Valencia'ya yeni bir sözleşme teklifi yaptı. Ancak, corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle maaşlarda indirime giden Tigres, oldukça düşük miktarda bir öneri sundu.

Tudn muhabirinin aktardığı bilgilere göre Enner Valencia, bu teklifi düşüneceğini söyledi ancak Türk ekibinin sözleşme teklifi bunun çok daha üstünde."