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19 Mayıs 2020, Salı
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’a Potuk desteği

Ayyüce Çınar’a Potuk desteği

'in Tarsus ilçesinde sinir sistemindeki kötü huylu tümör ve yumuşak doku kanseri nedeniyle tedavi gören 23 yaşındaki , hayranı olduğu Fenerbahçeli futbolcu 'la telefonda görüntülü görüşme yaptı.

'in Tarsus ilçesinde sinir sistemindeki kötü huylu tümör ve yumuşak doku kanseri nedeniyle tedavi gören 23 yaşındaki , hayranı olduğu Fenerbahçeli futbolcu 'la telefonda görüntülü görüşme yaptı.

  1. 19.5.2020
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