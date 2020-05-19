Ayyüce Çınar’a Potuk desteği

Mersin'in Tarsus ilçesinde sinir sistemindeki kötü huylu tümör ve yumuşak doku kanseri nedeniyle tedavi gören 23 yaşındaki Ayyüce Çınar, hayranı olduğu Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk'la telefonda görüntülü görüşme yaptı.