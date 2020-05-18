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18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Berke Özer’e sürpriz talip!

Berke Özer’e sürpriz talip!

Sarı-lacivertli takımın geçen sezon, sportif direktörlüğünü Hasan Çetinkaya'nın yaptığı 2. Lig ekibi Westerlo'ya kiraladığı kaleci Berke'ye yeni talip çıktı.

ile yollarını ayırma kararı alan 1. Lig ekibi Antwerp, 19 yaşındaki file bekçisini bonservisiyle birlikte istiyor. 1 milyon euro'luk teklifi beğenmeyen 'nin, Berke'yi kiralamayı düşündüğü belirtildi.

  1. 18.5.2020
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