Berke Özer’e sürpriz talip!
Sarı-lacivertli takımın geçen sezon, sportif direktörlüğünü Hasan Çetinkaya'nın yaptığı Belçika 2. Lig ekibi Westerlo'ya kiraladığı kaleci Berke'ye yeni talip çıktı.
Sinan Bolat ile yollarını ayırma kararı alan Belçika 1. Lig ekibi Antwerp, 19 yaşındaki file bekçisini bonservisiyle birlikte istiyor. 1 milyon euro'luk teklifi beğenmeyen Fenerbahçe'nin, Berke'yi kiralamayı düşündüğü belirtildi.
- 18.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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