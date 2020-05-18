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18 Mayıs 2020, Pazartesi
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bombası! Roma'nın önceliği

Mert Çetin bombası! Roma'nın önceliği Fenerbahçe

Yaz transfer döneminde savunmaya öncelik verme kararı alan ezeli rakibi 'a transfer çalımı atmaya hazırlanıyor. İtalyan devi Roma'nın genç stoperi için karşı karşıya gelen sarı-lacivertlilerin transferi kiralık olarak bitirme konusunda öne geçtiği belirtildi.

Sportif direktörlüğe hazırlanan 'nun kadroda görmek istediği isimlerden 'e kulübü Roma'dan onay çıktı. ile birlikte üç İtalyan kulübünün de talip olduğu oyuncuyla ilgili Roma yetkilileriyle temas kuran Belözoğlu'nun, 23 yaşındaki stoperin kiralanması konusunda talebini ilettiği ifade edildi. Roma'nın da Mert konusunda yeni sezon için 'ye öncelik vereceği öğrenildi.

  1. 18.5.2020
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