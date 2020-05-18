Mert Çetin bombası! Roma'nın önceliği Fenerbahçe
Yaz transfer döneminde savunmaya öncelik verme kararı alan Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'a transfer çalımı atmaya hazırlanıyor. İtalyan devi Roma'nın genç stoperi için karşı karşıya gelen sarı-lacivertlilerin transferi kiralık olarak bitirme konusunda öne geçtiği belirtildi.
Sportif direktörlüğe hazırlanan Emre Belözoğlu'nun kadroda görmek istediği isimlerden Mert Çetin'e kulübü Roma'dan onay çıktı. Galatasaray ile birlikte üç İtalyan kulübünün de talip olduğu oyuncuyla ilgili Roma yetkilileriyle temas kuran Belözoğlu'nun, 23 yaşındaki stoperin kiralanması konusunda talebini ilettiği ifade edildi. Roma'nın da Mert konusunda yeni sezon için Fenerbahçe'ye öncelik vereceği öğrenildi.
- 18.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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