Mert Çetin bombası! Roma'nın önceliği Fenerbahçe

Sportif direktörlüğe hazırlanan Emre Belözoğlu'nun kadroda görmek istediği isimlerden Mert Çetin'e kulübü Roma'dan onay çıktı. Galatasaray ile birlikte üç İtalyan kulübünün de talip olduğu oyuncuyla ilgili Roma yetkilileriyle temas kuran Belözoğlu'nun, 23 yaşındaki stoperin kiralanması konusunda talebini ilettiği ifade edildi. Roma'nın da Mert konusunda yeni sezon için Fenerbahçe'ye öncelik vereceği öğrenildi.