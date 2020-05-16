Caner Erkin Fenerbahçe'ye dönüyor!
Günün konuşulan iddialarından biri Fenerbahçe’nin eski yıldızıyla anlaşacağıydı. 32 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon Çubuklu’yu giyeceği ileri sürüldü.
Tam 4 sezondur formasını giydiği Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Caner Erkin için flaş bir iddia ortaya atıldı. Siyah-beyazlılarla mukavele yenilemeyeceği belirtilen yıldız futbolcunun tekrar Fenerbahçe'ye döneceği ileri sürüldü. Beşiktaş macerası öncesi 6 yıl formasını giydiği sarılacivertlilerle temas kurduğu kaydedilen 32 yaşındaki oyuncuyla ilgili önümüzdeki günlerde somut gelişmeler yaşanacağı ifade edildi. 6 sezon formasını giydiği Fenerbahçe ile 1 lig şampiyonluğu yaşayan tecrübeli sol bek, 213 resmi karşılaşmaya çıktı. Çubuklu ile bu maçlarda 16 gol sevinci yaşayan Caner, 48 de asist yapmıştı.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 32 resmi karşılaşmaya çıkan Caner Erkin, 12 gole direkt katkı sağladı. 3 kez rakip fileleri havalandıran yıldız oyuncu, 9 da asist yaptı.
- 16.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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