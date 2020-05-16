Caner Erkin Fenerbahçe'ye dönüyor!

Tam 4 sezondur formasını giydiği Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Caner Erkin için flaş bir iddia ortaya atıldı. Siyah-beyazlılarla mukavele yenilemeyeceği belirtilen yıldız futbolcunun tekrar Fenerbahçe'ye döneceği ileri sürüldü. Beşiktaş macerası öncesi 6 yıl formasını giydiği sarılacivertlilerle temas kurduğu kaydedilen 32 yaşındaki oyuncuyla ilgili önümüzdeki günlerde somut gelişmeler yaşanacağı ifade edildi. 6 sezon formasını giydiği Fenerbahçe ile 1 lig şampiyonluğu yaşayan tecrübeli sol bek, 213 resmi karşılaşmaya çıktı. Çubuklu ile bu maçlarda 16 gol sevinci yaşayan Caner, 48 de asist yapmıştı.



Bu sezon Beşiktaş formasıyla 32 resmi karşılaşmaya çıkan Caner Erkin, 12 gole direkt katkı sağladı. 3 kez rakip fileleri havalandıran yıldız oyuncu, 9 da asist yaptı.