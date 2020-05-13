Fenerbahçe'nin gözdesi Jose Callejon'dan haber var! ''Transfer...''
Sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Napoli'nin yıldız futbolcusu Jose Callejon'un yeni adresi merak ediliyor. Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin de ilgilendiği 33 yaşındaki futbolcunun menajerinden transfer açıklaması geldi.
Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen İspanyol oyuncu Jose Callejon'un menajeri Miguel Garcia Quilon'dan açıklama geldi.
NAPOLİ'DEKİ GELECEĞİ BELİRSİZ
Ajansspor'un derlediği habere göre, İtalyan basınına konuşan Quilon, "Bir süredir Napoli'den haber almadık. Sözleşmesi yenilenecek mi yenilenmeyecek mi henüz bilmiyoruz." dedi.
İSPANYOL DEVLERİ PEŞİNDE
Oyuncuya tekliflerin olduğunu belirten Miguel Quilon, "İspanya liginden iki ya da üç önemli takım Jose Callejon'u transfer etmek istiyor" şeklinde konuştu.
FENERBAHÇE DE İLGİLENİYOR
Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde 33 yaşındaki oyuncunun ismi Fenerbahçe ile anılmıştı. Napoli ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan İspanyol oyuncu; bu sezon forma giydiği 32 maçta 2 gol ve 9 asist kaydetti.
Jose Callejon daha önce Real Madrid ve Espanyol formaları da giymişti.
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'nin gözdesi Jose Callejon'dan haber var! ''Transfer...'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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