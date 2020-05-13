Fenerbahçe'nin gözdesi Jose Callejon'dan haber var! ''Transfer...'' - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
13 Mayıs 2020, Çarşamba
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'nin gözdesi dan haber var! ''...''

Fenerbahçe'nin gözdesi Jose Callejon'dan haber var! ''Transfer...''

Sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen 'nin yıldız futbolcusu un yeni adresi merak ediliyor. ekiplerinden 'nin de ilgilendiği 33 yaşındaki futbolcunun menajerinden açıklaması geldi.

'nin listesinde olduğu iddia edilen İspanyol oyuncu un menajeri Miguel Garcia Quilon'dan açıklama geldi.

NAPOLİ'DEKİ GELECEĞİ BELİRSİZ
Ajansspor'un derlediği habere göre, İtalyan basınına konuşan Quilon, "Bir süredir 'den haber almadık. Sözleşmesi yenilenecek mi yenilenmeyecek mi henüz bilmiyoruz." dedi.

İSPANYOL DEVLERİ PEŞİNDE
Oyuncuya tekliflerin olduğunu belirten Miguel Quilon, " liginden iki ya da üç önemli takım Jose Callejon'u transfer etmek istiyor" şeklinde konuştu.

FENERBAHÇE DE İLGİLENİYOR
Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde 33 yaşındaki oyuncunun ismi Fenerbahçe ile anılmıştı. Napoli ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan İspanyol oyuncu; bu sezon forma giydiği 32 maçta 2 gol ve 9 asist kaydetti.

Jose Callejon daha önce ve Espanyol formaları da giymişti.


  1. 13.05.2020
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