Ve Nenad Bjelica Fenerbahçe'yi açıkladı! İşte görüşmenin detayları - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Haberler Galeri Ve Nenad Bjelica Fenerbahçe'yi açıkladı! İşte görüşmenin detayları

Ve Nenad Bjelica Fenerbahçe'yi açıkladı! İşte görüşmenin detayları

Fenerbahçe'de bir numaralı teknik direktör adayı olarak gösterilen Hırvat antrenör Nenad Bjelica sessizliğini bozdu. Ülke basınına röportajda bulunan 48 yaşındaki çalıştırıcı, başkan Ali Koç ile yaptığı görüşmeler dahil tüm detayları açıkladı. İşte Nenad Bjelica'nın o röportajı...

13 Mayıs 2020 Çarşamba 13:15 Güncelleme: 13.05.2020 13:38
Ve Nenad Bjelica Fenerbahçe'yi açıkladı! İşte görüşmenin detayları

Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için yaklaşık 2 aydır çalışma sürdüren Fenerbahçe'de ön plana çıkan isim Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica olmuştu.

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Ve Nenad Bjelica Fenerbahçe'yi açıkladı! İşte görüşmenin detayları

Sarı-lacivertlilerin gözde ismi Bjelica, Hırvat basınına bir röportaj verirken, Süper Lig devi ile yaptığı görüşmelerde ilgili flaş itiraflarda bulundu.

Ve Nenad Bjelica Fenerbahçe'yi açıkladı! İşte görüşmenin detayları

İŞTE BJELICA'NIN O RÖPORTAJI

Dinamo Zagreb'den neden ayrıldınız?

"Bu soruya cevap vermek istemiyorum. Çünkü, ortada bu işi bu noktaya götürecek bir neden yoktu. Dinamo'nun neden bir anda beni gönderme kararını verdiğini de anlayamadım. 22 ay burada çalıştım. Tüm sıkıntıları birlikte aşmıştık. Başkan Barisic, beni kulübün ikinci en önemli adamı haline getirmişti. Bunu yönetimden Zoran Mamic söylemişti."

Ve Nenad Bjelica Fenerbahçe'yi açıkladı! İşte görüşmenin detayları

"Benimle neden konuşmadan, beni gönderme kararı aldılar bunu anlayabilmiş değilim. Dinamo için elimden gelenin hep en iyisini verdim. Herkesle iyi anlaştım. Kimseyle bir tartışmam yoktu. Neden bütün her şeyi yıktılar, bunu hiçbir zaman bilemeyeceğim herhalde."

Ve Nenad Bjelica Fenerbahçe'yi açıkladı! İşte görüşmenin detayları

Dinamo'dan ayrıldıktan sonra oyuncularla konuştunuz mu?

"Biraz konuştuk ancak onların beni bir an önce unutup, yeni hocalarına bakmaları gerekiyor. Hepsi iyi ve karakterli insanlar. Yalnızca onlarla da değil; doktor, fizyoterapist, temizlik personeli... Herkesle iyi anılar biriktirdim."

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