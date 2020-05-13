Ve Nenad Bjelica Fenerbahçe'yi açıkladı! İşte görüşmenin detayları
Fenerbahçe'de bir numaralı teknik direktör adayı olarak gösterilen Hırvat antrenör Nenad Bjelica sessizliğini bozdu. Ülke basınına röportajda bulunan 48 yaşındaki çalıştırıcı, başkan Ali Koç ile yaptığı görüşmeler dahil tüm detayları açıkladı. İşte Nenad Bjelica'nın o röportajı...
İŞTE BJELICA'NIN O RÖPORTAJI
Dinamo Zagreb'den neden ayrıldınız?
"Bu soruya cevap vermek istemiyorum. Çünkü, ortada bu işi bu noktaya götürecek bir neden yoktu. Dinamo'nun neden bir anda beni gönderme kararını verdiğini de anlayamadım. 22 ay burada çalıştım. Tüm sıkıntıları birlikte aşmıştık. Başkan Barisic, beni kulübün ikinci en önemli adamı haline getirmişti. Bunu yönetimden Zoran Mamic söylemişti."