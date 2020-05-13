İŞTE BJELICA'NIN O RÖPORTAJI

Dinamo Zagreb'den neden ayrıldınız?

"Bu soruya cevap vermek istemiyorum. Çünkü, ortada bu işi bu noktaya götürecek bir neden yoktu. Dinamo'nun neden bir anda beni gönderme kararını verdiğini de anlayamadım. 22 ay burada çalıştım. Tüm sıkıntıları birlikte aşmıştık. Başkan Barisic, beni kulübün ikinci en önemli adamı haline getirmişti. Bunu yönetimden Zoran Mamic söylemişti."