Fenerbahçe transfer için masada! Vedat Muriqi...
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilerin sezon başında kadrosuna kattığı Kosovalı yıldız, yuvadan uçacak gibi... Todofichajes'in bildirdiği habere göre İngilizler, Vedat Muriqi transferi için yeniden Fenerbahçe ile masaya oturdu! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe'de ayrılık için geri sayıma başlandı... Sarı lacivertlilerin yıldız golcüsü Vedat Muriqi'nin yeni durağı belli oluyor.
Todofichajes.com adlı internet sitesinde yer alan habere göre Kosovalı golcünün yeni durağı İngiltere olacak.
Ada ekibi Tottenham'ın, Fenerbahçe ile yeniden masaya oturduğu belirtilen haber, okuyuculara şu şekilde aktarıldı;
"Tottenham, yıldız golcüsü Harry Kane'in sezon sonunda İngiliz kulübüyle yollarını ayıracağını biliyor. Milli golcü, sakatlıklarla dolu bir sezon geçirse de artık yeni bir hikayeye başlamak istediğini söyledi.
Öte yandan Kane, şu an için kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor.
"FENERBAHÇELİ MURIQI İÇİN ISRAR EDİYORLAR"
Todofichajes'in haberine göre Tottenham, Fenerbahçeli Vedat Muriqi konusunda ısrarcı. Kosovalı milli golcünün adı daha önce de Tottenham ile anılıyordu ancak müzakereler gerçekleşmemişti.
VE GÖRÜŞMELER BAŞLADI!
Tottenham, nihayet Türk kulübünün yöneticileriyle görüşmelere başladı. Öte yandan İngiliz ekibi, anlaşmanın çabuk ilerlemesi adına 15 milyon euroyu nakit olarak vermeye hazır."
- 09.05.2020
- Güncelleme: 09.05.2020 13:28
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