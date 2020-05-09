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09 Mayıs 2020, Cumartesi
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’ye yakın markaj

Ali Sowe’ye yakın markaj

Bulgar medyasında yer alan haberlere göre; , 'da forma giyen 25 yaşındaki Gambiyalı forvet 'u listesine aldı.

Bulgar medyasında yer alan haberlere göre; , 'da forma giyen 25 yaşındaki Gambiyalı forvet 'u listesine aldı. Haberde, Muriç'in Avrupa'ya gidecek olması nedeniyle Sowe'un Fenerbahçe izleme ekibinin takibinde olduğu belirtildi.
  1. 9.5.2020
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